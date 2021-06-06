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Gündem Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 13:14:00 -
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

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Yorumlar

İbrahim

Ex ne be....Gebertildi diyecektiniz....Yumuşamaya gerek yok
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