Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.