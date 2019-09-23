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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 terörist daha öldürüldü.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:45
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:45
  1. avaşin
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Pençe Harekatı
  4. Anadolu Ajansı

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