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Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:37:10 -
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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