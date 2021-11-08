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Gündem Irak'ın kuzeyinde 2 haine darbe
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 haine darbe

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 14:22:00 -
Irak'ın kuzeyinde 2 haine darbe

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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