  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bu yoldan döndürmeye kimsenin gücü yetmez Özcan, Özel’e ağzının payını verdi! “Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak senin ne siyaset bilgine ne de karakterine sığar” MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış! Türkiye'yi şikayet etmeye gidiyorlar! CHP'den Almanya'da ağlama seansı İmamoğlu diploma davasında köşeye sıkıştı! Özgür Özel ortağını sattı mı? Yalanları tek tek ifşa oldu! Yazıklar olsun bir cinayeti bu ifadelerle aklamaya çalışan avukatlara! Meşru müdafaa gibi göstermeye kalktılar Toplum idamlarını istiyor! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme İP’li Türkoğlu Sincan’dan bildiriyor! “Tanju Özcan ‘açılım süreci’ne karşı olduğu için tutuklanmıştır!” Yunanistan kimlere güvendiğini açıkladı! ‘Arkamızda bu ülkeler var’ Bunlar mı akademisyen? Cüneyt Özdemir Ekrem şakşakçılarına verdi veriştirdi
Dünya Irak'ın Erbil kentin kamikaze İHA saldırıları düzenlendi
Dünya

Irak'ın Erbil kentin kamikaze İHA saldırıları düzenlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Irak'ın Erbil kentin kamikaze İHA saldırıları düzenlendi

Irak’ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze İHA saldırısı düzenlendi. Saldırılarda ABD Konsolosluğu ve askeri üs çevresi hedef alınırken, bir rezidansta yangın çıktı.

Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze tipindeki insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Irak merkezli İran'a yakın silahlı grupların sosyal medya hesapları, Erbil'deki ABD Konsolosluğu ile ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı'nın saldırılarda hedef alındığını bildirdi.

Ayrıca Erbil'de kamikaze İHA ile düzenlenen saldırıda vurulan rezidansta yangın çıktığı aktarıldı. Yerel kaynaklar, hedef alınan noktada ABD askerlerinin kaldığını iddia etti.

Sosyal medyada, İHA isabet eden bina ile çeşitli noktalardan alev ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırısı, İran'ın bölgedeki misillemeleri karşısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki Erbil kentinde de askeri hareketlilik son günlerde tırmandı. AA muhabiri, Erbil'de salı akşam saatlerinde savaş jetlerinin bölgede yoğun biçimde uçtuğunu bildirdi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yaptığı açıklamada, "ABD liderliğindeki koalisyona ait savaş uçaklarının şehrin semalarını korumak ve izlemek" amacıyla uçtuğunu savundu.

Erbil'in Soran ilçesindeki IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin karargahı salı günü 6 balistik füzeyle hedef alınmış, saldırıda 6 Peşmerge ölmüş, 30'u da yaralanmıştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ı sorumlu tuttukları saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade etmişti.

İran ordusu yaptığı açıklamada, Erbil Havalimanı'nda bulunan ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı düzenlediğini, orada bulunan ABD güçleri ile İran'da faaliyet yürüten Erbil'deki muhalif Kürt grupların bulunduğu yeri hedef aldığını duyurmuştu.

Ayrıca İran ordusu bir başka açıklamasında da 24 Mart sabahının ilk saatlerinde Erbil'e düzenlenen saldırının da karadan karaya füzelerle ordu tarafından yapıldığını bildirmişti.

İşgalci ABD ve Siyonist katillerden Irak’ta alçak saldırı!
İşgalci ABD ve Siyonist katillerden Irak'ta alçak saldırı!

2025'te tutuklanmıştı! Afganistan ABD vatandaşını serbest bıraktı
2025'te tutuklanmıştı! Afganistan ABD vatandaşını serbest bıraktı

Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!
Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23