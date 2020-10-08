  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ın Duhok kentinde, Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü terör saldırısında öldürüldü
Aktüel

Irak'ın Duhok kentinde, Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü terör saldırısında öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:54:09 -
Irak'ın Duhok kentinde, Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü terör saldırısında öldürüldü

ERBİL (AA) - Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın terör saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, bir süredir ölüm tehditleri alan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü İlhan'ın "karanlık elli teröristlerce öldürüldüğü" belirtildi.

Açıklamada, "Bu korkakça saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Saldırının sorumluları da kesinlikle bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." ifadesine yer verildi.

İlhan'ın Gelike isimli köyünde akşam saatlerinde uğradığı saldırı sonrası yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, İlhan'ın söz konusu bölgede faaliyetleri bulunan terör örgütü PKK tarafından vurulduğu belirtiliyor.

Serzer Sınır Kapısı, Duhok'a bağlı Amedi ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...
Gündem

HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...

Havelsan, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacağı..
Gökçek'ten olay paylaşım!
Gündem

Gökçek'ten olay paylaşım!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ..
Örgüt evinde böyle enselendiler!
Gündem

Örgüt evinde böyle enselendiler!

FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan aramaları bulunan firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay