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Aktüel

Irak'ın Diyala vilayetinde Kovid-19 nedeniyle imar projeleri durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:52:58 -
Irak'ın Diyala vilayetinde Kovid-19 nedeniyle imar projeleri durduruldu

DİYALA (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle Diyala vilayetindeki tüm imar projeleri durduruldu.

Diyala Valiliği Basın Sorumlusu Yasir Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle vilayetteki tüm imar projelerinin durdurulması kararı alındığını söyledi.

Irak genelinde Kovid-19 vakalarının son bir haftada giderek arttığına dikkati çeken Bedir, salgının Diyala'da da artabileceği endişesiyle altyapı, imar ve yeniden kalkınma planı kapsamındaki projelerin durdurulduğunu aktardı.

Projelerin durdurulmasıyla birlikte yaklaşık 15 bin kişinin işsiz kaldığını kaydeden Bedir, salgının çalışanlar arasında yayılmasının önüne geçmek için Valilik tarafından böyle bir karar alındığını ifade etti.

Salgın nedeniyle 12 Mayıs'ta da Kerkük'teki 325 imar projesi durdurulmuştu.

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