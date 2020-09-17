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Dünya Irak’da ABD’ye saldırı!
Dünya

Irak’da ABD’ye saldırı!

Irak’da ABD büyükelçiliğinin olduğu bölgeye kimliği belirsiz kişilerce roketli saldırı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:45:00 -

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye katyuşa roketleriyle saldırı düzenlendi.

İlk bulgulara göre ölü ya da yaralı bulunmuyor.

Yalnızca bir sivil aracın hasar aldığı yerel kaynaklarca bildirildi.

An itibariyle ABD Büyükelçiliğinden siren ve uyarı sesleri yükseliyor.

ABD ordusu alarm durumuna geçmiş vaziyette.

Neredeyse her hafta düzenlenen bu tip saldırılar genellikle ABD güçlerini rahatsız etme amacı güdüyor. Yapılan saldırılarda ya siviller zarar görüyor ya da boş araziye düşüyor.

Daha önce defalarca yapılmasına karşın henüz bir önlem alınamadı.

İran destekli militanların bu saldırıları daha önce çok kez yaptığı bilinmekte.

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