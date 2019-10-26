Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye dönerek petrol bölgesinde konuşlandı

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce Suriye kuzeyinden çekilerek Irak'a geçen ABD askerlerinden bir kısmı bugün yeniden Suriye'ye dönerek petrol bölgesinde konuşlandı.

Suriye Irak sınırındaki Semelka Sınır Kapısından Suriye kuzeyine geçiş yapan ABD'ye ait 23 askeri zırhlı araç, karadan ve havadan yoğun güvenlik önlemleri altında Haseke kentine bağlı Rımelan kasabası ile Deyr er Zor kentindeki petrol bölgesi Hekul Omer bölgesinde konuşlandılar.

332 petrol kuyusunun bulunduğu Rımelan kasabasında konuşlanan ABD askerlerinin bır kısmı ise Deyr er Zor' bölgesinde petrol bölgesi olan Ammar, Telef, Conoco ve Hekul Omer bölgesinde konuşlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede asker bırakacaklarını açıklamış, "Petrolü güven altına aldık. O nedenle az sayıda ABD askeri petrolün olduğu bölgelerde kalacak ve biz de petrolü koruyacağız. Petrolle ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" demişti.