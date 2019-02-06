Irak Türkmen Cephesi'nden çok sert uyarı: Kerkük bir bombadır

Irak Türkmen Cephesi Lideri Salihi katıldığı bir televizyon yayınında uyardı. 'Kerkük varsa Irak var, Kerkük yoksa Irak yok' diyen Salihi, bölgede hesap yapmaya çalışan ABD ve İran'ın sorunlarını Kerkük'e taşımamaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararının yansımaları sürüyor. Trump'ın gelen tepkiler üzerine gerekirse Irak'tan buraya müdahale ederiz açıklamasına Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşad Salihi'den tepki geldi.

Katıldığı bir televizyon programında Kerkük'e sorun taşınırsa Ortadoğu'nun patlayacağını ifade eden Salihi, hem ABD'yi hem de İran'ı bölgeye müdahale etmemeleri konusunda uyardı.

"Erdoğan'ı Irak'a bekliyoruz"

Ankara'nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Salihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Irak'a beklediklerini ifade etti.

Araplar, Türkmenler, Kürtler ve ABD toplantı yaptı

Kerkük'ün özel bir statüye kavuşması gerektiğini söyleyen Salihi, Erbil ve Süleymaniye çekişmelerinin bölgeyi etkilediğini söyledi.

ABD'nin Peşmerge silahlı gücünün Kerkük'te tutmak istediğini söyleyen Salihi, "Buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." dedi. Kerkük kendi başına bir sorundur, bombadır diyen Salihi, "Patlama olursa değil Irak, Ortadoğu etkilenir'' uyarısında bulundu.

Kimse üzerimize sorununu dayatmasın

ABD'nin Suriye'den çekileme planına ve İran'ın politikalarına dikkat çeken Salihi, "Kerkük varsa Irak vardır, Kerkük yoksa Irak yoktur" dedi. Amerika ve İran kendi hesaplarını bizim bölgemiz üzerinde yapmamalıdır sözünü açık ve net bir şekilde söyledik diyen Salihi, 'Bu bölgeden uzak dursunlar" dedi.