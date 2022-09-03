Irak Türkmen Cephesi üyesine bombalı saldırı!

Irak Türkmen Cephesi (ITC) üyesi Necmettin Veli Abdullah, Süleymaniye'de aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki bacağından yaralandı.

ITC Başkanı Hasan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah ITC Süleymaniye bürosunun bir üyesinin aracına bomba konulmuştur. Bu terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve canilerin adaletin önüne çıkarılması için bölgesel yönetimi (IKBY) bir an önce soruşturma başlatmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, kentte bulunan ITC üyeleri için ayrıca güvenlik önlemleri alınmasını istedi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ITC Süleymaniye bürosu üyesi Abdullah, evinin önünde park halindeki aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki bacağından yaralandı. Abdullah, hastanede tedavi altına alındı.

Süleymaniye merkezli Kürt yönetiminden ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.