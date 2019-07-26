Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü: Türkiye Irak politikalarında daha aktif rol almalı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Çay TV’de yayınlanan “Aklımdaki sorular” programına konuk oldu. Türkiye hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Tütüncü, “Bölgeyi çok uzun zamanlar Türkler yönetmiş ve adaletle yönetmişler, istikrar sağlayabilmişler. Irak Türkmenleri olarak anavatanımız gördüğümüz Türkiye’nin, Irak politikalarında daha aktif bir rol almasını istiyoruz. Irak’taki bu istikrarsızlığın giderilmesinde Türkiye rol model olarak çok önemli bir ülke.” ifadelerini kullandı.

“Ne istediğini bilen, kararlı, milli ve uzun vadeli bir politika izleyen bir Türkiye, adaletin sağlanmasında, demokratikleşmede bölgede çok etkin olabilir.” diyen Temsilci Mustafa Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti: “Kararlı bir politika izleyen bir Türkiye belki Irak’ta her istediğini yaptıramayabilir ama öyle bir Türkiye’nin istemediğini de kimse yapmaya cesaret edemez.”