Irak Türkmen Cephesi açıkladı: PKK o kentte uyuşturucu ticaretine başladı
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Irak'ın Kerkük kentinde piyasaya uyuşturucu sürerek gençleri zehirlemeye başladığını bildirdi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Irak'ın Kerkük kentinde piyasaya uyuşturucu sürerek gençleri zehirlemeye başladığını belirtti.
Salihi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK, Kerkük'te uyuşturucu ticareti başlatarak gençleri zehirliyor." ifadelerini kullandı.
Salihi, yıllardır Irak Türkmen Cephesi kadrolarına karşı suikastlar düzenleyen terör örgütünün bu kez Kerkük'te uyuşturucu ticaretine başladığı bilgisini paylaştı.
ITC Başkanı, Irak'taki terör örgütlerine karşı başlatılan mücadelenin terör örgütü PKK'yı da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.
Salihi, uluslararası çapta terör örgütü olarak tanınmış PKK'ya karşı mücadelede Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmesi ve ciddi adımlar atmasını istedi.