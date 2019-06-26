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Irak: "Topraklarımızı saldırı için kimseye kullandırmayız"

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak topraklarının saldırı için kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
Irak: "Topraklarımızı saldırı için kimseye kullandırmayız"

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak topraklarının saldırı için kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.


ABD ile İran arasındaki tansiyon yükselirken, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Savaş kolayca başlar ama durdurulması zor" dedi. Ülkesindeki ABD ve koalisyon güçlerine bağlı askerlerin sadece terör örgütü DEAŞ ile mücadelede destek amacıyla Irak hükümetinin onayıyla bulunduğunu söyleyen Irak Cumhurbaşkanı, “İran başta olmak üzere hiçbir komşu ülkeye saldırmak için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
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