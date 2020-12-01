Irak ordusu Sincar'a girmeye başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Sincar'a 2 tugay gönderilmişti

Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Sadece Irak bayrağı dalgalanacak"

"Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti. Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak."

Terör örgütü 8 binayı boşalttı

Bu gelişmelerin ardından, Sincar ilçesi genelinde terör örgütü PKK/YBŞ’nin 8 binayı boşaltıp Irak Ulusal Güvenlik birimine teslim ettiğini ileri sürdü. Örgütün boşalttığı üslere henüz Iraklı güvenlik güçlerinin konuşlanmadığı aktarıldı. Irak merkezi hükümeti, söz konusu binaların boşaltılması hakkında herhangi bir resmi açıklama yaptı.

BM de anlaşmayı destekliyor

Bağdat ile Erbil'in imzaladığı ve terör örgütünün Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma, BM tarafından da destek görüyor.

Irak ordusu Sincar'a konuşlanma planını başlattı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan bugün yapılan son dakika açıklamasında, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı" denildi.

Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

IKBY: Irak ordusu ile yaptığımız anlaşmaya bağlıyız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, terör örgütü PKK'nın Musul'ın Sincar ilçesinden çıkarılması konusunda Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarının altını çizdi. IKBY'nin söz konusu anlaşmanın uygulanması sürecini titizlikle takip ettiğini belirten Adil, "Sincar'daki PKK ve tüm diğer bağlı güçlerin uzaklaştırılması Bağdat'ın görevidir" ifadelerini kullandı.

Erbil'in bu anlaşmadaki konumu ve yaklaşımına da değinen Adil, "IKBY, Sincar Anlaşması'nın uygulanması noktasında istekli ve anlaşmaya bağlıdır" dedi.