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Dünya Irak ordusu, Musul’daki DEAŞ harekâtında 42 militanı öldürdü
Dünya

Irak ordusu, Musul’daki DEAŞ harekâtında 42 militanı öldürdü

Irak’ın Musul kentinin güneyindeki Ayın el-Cahış bölgesinde terörle mücadele gücü tarafından başlatılan operasyonda 42 DEAŞ mensubu öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:57:00 -
Irak ordusu, Musul’daki DEAŞ harekâtında 42 militanı öldürdü

Terörle mücadele gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Musul kentinin güneyindeki Ayın el-Cahış bölgesinde DEAŞ’lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Ölenlerden 3'ü yönetici

Bölgede teröristlerin hareketliliğine rastlandığına dair alınan bilgiler değerlendirilirken, 42 DEAŞ mensubu öldürüldü. Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda terör mensuplarının kullandığı çok sayıda sığınak yerle bir edildi. Zaman zaman teröristlerle yakın mesafeden şiddetli çatışmaların yaşandığı operasyonda ölenler arasında 3 DEAŞ yetkilisi de bulunuyor. 

3 Yıl DEAŞ işgalinde kalmıştı

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de DEAŞ’a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak’ın DEAŞ’tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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