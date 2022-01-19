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Dünya Irak Meclis Başkan Yardımcısı'nın bürosuna bombalı saldırı
Dünya

Irak Meclis Başkan Yardımcısı'nın bürosuna bombalı saldırı

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 22:38:00 - 2022-01-19 22:44:46
Irak Meclis Başkan Yardımcısı'nın bürosuna bombalı saldırı

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna bombalı saldırı yapıldı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin kullandığı bir aracın içinden Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna el bombası atıldığını bildirdi.

Saldırıda can kaybının olmadığını aktaran Nuri, büroda maddi hasar oluştuğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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