Irak işgalinin mimarlarından Powell öldü

Ailesi, 84 yaşındaki Powell’ın ölümünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Powell’ın Kovid-19’a karşı iki doz aşı vurulmuş olduğu da belirtildi. 26 Ocak 2005’e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, 2003’teki Irak Savaşı’ndan önce BM Güvenlik Konseyi’nde ülkesinin Irak’ta kitle imha silahları olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu söylemişti. Ancak bu silahlar bugüne değin bulunabilmiş değil. Powell, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.