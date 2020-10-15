Irak ile Türkiye arasındaki uçak seferleri yeniden başladı
Irak yönetimi, bu ayın başında durdurulan Türkiye ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.
Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Irak arasındaki seferler bugünden itibaren yeniden başlamıştır". ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 sefer olacağı kaydedildi.
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durmuştu.
Üçuşların durdurulması hakkında bir açıklama yapılmadı.