  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Irak ile Türkiye arasındaki uçak seferleri yeniden başladı
Ekonomi

Irak ile Türkiye arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Irak yönetimi, bu ayın başında durdurulan Türkiye ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:20:00 -
Irak ile Türkiye arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Irak arasındaki seferler bugünden itibaren yeniden başlamıştır". ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 sefer olacağı kaydedildi.

Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durmuştu.

Üçuşların durdurulması hakkında bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi
Medya

Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi.

Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay