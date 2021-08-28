Irak flaş gelişmeyi dünyaya ilan etti: Türkiye'den İHA alacağız

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun, Türkiye ile Bayraktar TB-2 S/İHA konusunda anlaşmaya vardıklarını, 12 adet T129 ATAK helikopteri ve 6 adet elektronik harp (EH) sisteminin tedariği hakkında ise görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.



IDEF’21'i ziyaret eden Irak Savunma Bakanı Sadun'dan Türk savunma sanayii ürünleri hakkında süpriz bir açıklama geldi.

Alsharqiya kanalına konuşan Bakan Cuma İnad Sadun, BAYKAR üretimi Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı'nın (S/İHA) tedarik edilmesi noktasında anlaşmaya vardıklarını, 12 adet T129 ATAK helikopteri ve 6 adet elektronik harp (EH) sistemi konusunda ise fiyat teklifi aşamasında olduklarını vurguladı.

Irak Savunma Bakanı Sadun'un bir süredir Türk yetkililer ve savunma sanayii şirketleri ile temaslarının olduğu biliniyordu. Bakan İnad Sadun geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ankara'da biraraya gelmiş ardından İstanbul'a geçerek IDEF'21'i ziyaret etmişti.

Bakan Sadun fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) standını ziyaret ederek, ürünler hakkında detaylı bilgi almıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayileşme Kurulu Başkanı Mohamed Saheb Al-Daraji, Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalamıştı.