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Dünya Irak, Filistin’in yanında İsrail’le normalleşmez
Dünya

Irak, Filistin’in yanında İsrail’le normalleşmez

Irak hükümeti, İsrail ile normalleşme içerikli toplantıları reddettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:38:00 -
Irak, Filistin’in yanında İsrail’le normalleşmez

Erbil’de bazı Kürt aşiret liderlerinin ‘Diğer Arap ülkeleri gibi İsrail’le normalleşelim’ isteklerine karşı açıklama yapan Irak Başbakanlığı, “Irak hükümeti olarak, Erbil’de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz” dedi.

Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu toplantıların 10 Ekim’de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğunu belirtildi. Açıklamada, “Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, ‘adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği’ konusundaki Irak’ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti” denildi.

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