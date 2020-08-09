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Dünya

Irak duyurdu: Yakalandılar ama burada varlık göstermeleri iyi bir gelişme değil

Irak'ta yapılan polis baskınlarında terör örgütü DAEŞ'in 2 lojistik destek sorumlusunun yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 19:41:00 -
Irak duyurdu: Yakalandılar ama burada varlık göstermeleri iyi bir gelişme değil

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın Kerkük kent merkezinde iki ayrı semtte yapılan eş zamanlı polis baskınında DAEŞ'in 2 lojistik sorumlusunun yakalandığını söyledi.

Kemal, Kerkük'ün Vahid Azar ve Esra semtlerinde belirlenen iki şüpheli adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildiğini bildirdi.

Yakalanan iki kişi hakkında yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiklerini aktaran Kemal, DAEŞ'lilerin kent merkezinde varlık göstermesinin iyi bir gelişme olmadığını ifade etti.

DAEŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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