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Sağlık Irak duyurdu: Tehlikeli seviyeye ulaştı
Sağlık

Irak duyurdu: Tehlikeli seviyeye ulaştı

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:12:00 -
Irak duyurdu: Tehlikeli seviyeye ulaştı

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği ikazında bulundu.

Bakanlığın başkent Bağdat'taki binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Temimi, "Geçen birkaç günde mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Hastanelere başvuran kişi sayısında dikkat çekici bir yoğunluk olduğunu belirten Temimi, yükselen vaka sayılarının yanında, kritik durumdaki hasta sayısında da önemli artış olduğunu vurguladı.

Tedbirlere uyun çağrısı

İngiltere kaynaklı mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarındaki artışın "tehlikeli ve endişe verici bir seviyeye" yükseldiğine dikkati çeken Temimi, tüm Iraklıları alınan önlem ve tedbirlere tam olarak uymaya çağırdı.

Irak hükümeti, 18 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı almıştı.

Karara göre, alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar iki hafta boyunca kapalı olacak. Irak'ta tüm spor aktiviteleri de bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi.

Ülkede maske takılması da zorunlu hale getirildi.

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