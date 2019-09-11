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Irak duyurdu! Saldırılardan İsrail sorumlu

Irak meclisinde güvenlik ve savunma komisyonu üyesi milletvekili Abdulhalik el-Azzavi, Haşdi Şabi'ye ait araçlara ve cephaneliğe düzenlenen hava saldırılarından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:04
Irak duyurdu! Saldırılardan İsrail sorumlu

Irak'ta yerel bir radyoya konuşan Azzavi, Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte meydana gelen patlamaların nedenini araştırmakla görevlendirilen komisyonların çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Patlamaların hava saldırıları sonucu meydana geldiğini aktaran Azzavi, yapılan araştırmada insansız silahlı hava araçlarının (SİHA) 12 hava saldırısı gerçekleştiğinin anlaşıldığını vurguladı.

"Irak hava sahasının korunması ve kontrolünden sorumlu olan ABD, Irak'a saldırıların İsrail'e ait SİHA'lar tarafından gerçekleştirildiğini iletti." ifadesini kullanan Azzavi, saldırıların bazılarının açıklandığını, diğer bir kısmının ise gizlendiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Irak, ABD ve İsrail yönetimlerinden henüz bir açıklama gelmedi.

HAŞDİ ŞABİ'YE YÖNELİK SALDIRILAR

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad, aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:04
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