Irak duyurdu: 6 ay içinde kapatılacak

Terör örgütü DAEŞ'in saldırıları nedeniyle Irak'ın çeşitli kentlerine sığınan binlerce iç göçmen için daha önce tahsis edilen tüm kampların önümüzdeki 6 ay içinde kapatılacağı bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik, basına yaptığı açıklamada, hükümetin yeni yıl planlaması çerçevesinde ülkedeki iç göçmenlerin bulundukları kampların yaklaşık 6 ay içinde kapatılacağını ve göçmenlerin evlerine geri gönderileceğini belirtti.

Bu uygulamanın sadece Göç ve Göçmenler Bakanlığı'nın görevi olmadığına dikkat çeken Faik, diğer bakanlıkların da projeye destek vereceğini ve göçmenlerin geri dönecekleri yerlerde onlara gereken olumlu hayat şartlarının sağlanacağını kaydetti.

Terör örgütü DAEŞ'in saldırıları sırasında kullanılmaz hale gelen göçmenlere ait yerlerin altyapılarının yeniden imar edilmesi gerektiğini vurgulayan Faik, "Göçmenlerin bölgelerinde altyapı, su, elektrik ve belediye hizmetleri bir an önce sağlanmalı. Önümüzdeki 6 ay içinde ilgili bakanlıklar mutlaka görevlerini yerine getirmeli. Göçmenlerin geri döndükleri bölgelerde güvenliğin de en iyi şekilde sağlanması gerekiyor." dedi.

Türkiye'deki 300 aile için girişimde bulunuldu

Terör saldırıları sırasında ülkeyi terk etmek zorunda kalan 300 ailenin Türkiye'de, 8 bin ailenin de Suriye'de göçmen durumunda olduğunu aktaran Faik, bu aileler için gereken resmi girişimin başlatıldığını ifade etti.

Faik, hükümetin kararının duyurulmasının ardından ülkedeki kamplarda kalan 500 ila 700 ailenin geri dönmek için hazırlıklara başladığını söyledi.

"Bu konudaki en büyük engel bölge ve evlerin kullanılamaz durumda olmasıdır." diyen Faik, bunun en kötü örneğinin Musul'a bağlı Sincar ilçesindeki köyler olduğunu bildirdi.

Toplam 53 kampta, 37 bin göçmen aile kalıyor

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Cihangir de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 26, Musul'da ise 1 kampın bulunduğu bilgisini verdi.

Süleymaniye'de 4, Erbil'de 6 ve Duhok'ta 16 kampın bulunduğu aktaran Cihangir, bu kamplarda toplam 37 bin göçmen ailenin kaldığını söyledi.

Bu kamplarda en çok Sincar'dan gelenlerin kaldığını belirten Cihangir, bunların sayılarının yaklaşık 27 bin aile olduğuna dikkat çekti.

Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük kentlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. ​​​​

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen kırsal bölgelerde örgütün saldırıları sürüyor.

Terör örgütü DAEŞ'in 25 Aralık Pazar günü Kerkük'ün güneyinde düzenlediği bombalı saldırıda, 9 federal polis yaşamını yitirmişti.