0553 313 94 23

Irak, Diyala vilayetindeki İran sınır kapısını kapattı

11 Ağustos 2019 Pazar 03:41
Irak, Diyala vilayetindeki İran sınır kapısını kapattı

IRAK (AA) - Irak hükümeti, uyuşturucu, kanserojen içeren mal ve silah kaçakçılığının yapıldığına dair güvenlik raporlarının artması sonucu Diyala'daki İran'la sınır kapısının kapatılmasını kararlaştırdı.

Irak Başbakanlık Ofisi, Diyala vilayetinde yer alan Mendili sınır kapısındaki kanun ihlallerine ilişkin Sınır Kapıları İdaresine yazı gönderdi. Yazıda, "Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Adil Abdulmehdi'nin Mendili sınır kapısının kapatılmasına ve memurların Munziriye kapısına nakledilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Mendili sınır kapısı İran'dan gelen malların ana giriş kapısından biri olarak kabul ediliyor. Resmi kayıtlara göre, geçen yıl Mendili sınır kapısından Irak'a 1 milyar 242 milyon dolarlık mal girişi sağlandı.

Son dönemde Mendili kapısına ilişkin hazırlanan güvenlik raporlarında sınır kapısından uyuşturucu, kanserojen içeren bazı yasak mallar ve silahların kaçakçılık yoluyla girişinin sağlandığı vurgulanıyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 03:41
  1. Diyala vilayeti
  2. Irak
  3. iran
  4. Mendili sınır kapısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak, Diyala vilayetindeki İran sınır kapısını kapattı
    1. Irak, Diyala vilayetindeki İran sınır..
    2. Avustralya’da bayram namazı kılındı
    3. Çubuk’ta zincirleme trafik kazası: 1..
    4. GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını
    5. Kudüs’te gergin arife gecesi
    6. Çanakkale’deki yangın büyüyor
    7. Bangsamoro'da Kurban Bayramı
    8. Ankara Nallıhan’da trafik kazası: 2..
    9. Başkentte otomobilin çarptığı yaya..
    10. Sinop’ta iki katlı ev alev alev yandı
    11. Adana’da 15 yaşındaki çocuk arazide..
    12. Başkent’te yolun karşısına geçmeye..
    13. İçi teröristlerle dolu kamyon havaya..
    14. Muhalifler özel birlikleri püskürttü!..
    15. 'Tahsin Paşa' bu kez orada görüntülendi!
    16. Hortum AZ Alkmaar'ın stadını yıktı..
    17. Kocaeli'de kavga: 3 yaralı
    18. Adana'da şüpheli ölüm
    19. 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
    20. Didim’de elektrik kontağından çıkan..
    21. Çanakkale'de şehitliklerin yakınında..
    22. TGB'den 'Kaz Dağları' tepkisi! AB..
    23. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    24. Çanakkale alevlere teslim
    25. Kaçan kurbanlığı polis ve vatandaşlar..
    26. "Denizli'deki depremde hasar tespit..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2019
    28. TÜMSİAD Başkanı Gümüş’ten Bayram mesajı
    29. Çanakkale'de orman yangını
    30. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik..
    Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
    Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun o konuşmasını neden servis etti? Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi
    FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun o konuşmasını neden servis etti? Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan 'Şeyh Şamil' için alçak iftiralar: 'Terör suçu' işledi
    'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan 'Şeyh Şamil' için alçak iftiralar: 'Terör suçu' işledi