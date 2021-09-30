Irak Büyükelçisi 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle elçiliğe girdi! Sosyal medyada gündem oldu
Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in Türkiye Büyükelçiliği binasına girdiği anları "Kurtlar Vadisi" tema müziğiyle paylaştığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Bölgede temaslarda bulunmak adına ülkede bulunan Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye Büyükelçiliği binasına girdiği anları "Kurtlar Vadisi" tema müziğiyle paylaştı.
Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği binasına bir zamanların en popüler dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin tema müziği eşliğinde girdi. O anları kişisel hesabından paylaşan Güney, sosyal medyada gündem oldu.
"Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş"
Bölgede temaslarda bulunmak üzere Irak'ta bulunan Ali Rıza Güney, yaptığı videolu paylaşıma "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notunu da ekledi.