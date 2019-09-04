Irak: "BM’ye başvuracağız" Irak yönetimi son aylarda Şii milis gücü Haşdi Şabi’yi hedef alan saldırıların arkasında İsrail yönetiminin olduğunun kanıtlanması durumunda BM’ye başvuracağını bildirdi.

Irak yönetimi son aylarda Şii milis gücü Haşdi Şabi’yi hedef alan saldırıların arkasında İsrail yönetiminin olduğunun kanıtlanması durumunda BM’ye başvuracağını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim yaptığı açıklamada, "Iraklı askeri üslerin İsrail tarafından saldırıya uğradığı kanıtlanırsa Irak, BM Güvenlik Konseyi’ne başvurarak yasal işlemler başlatacaktır" diye konuştu.

Dün Bağdat’ta Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’i kabul eden Irak Dışişleri Bakanı, İsrail’in Irak ve bazı Arap ülkelerine düzenlediği saldırıları şiddetle kınamıştı.

Irak’ta son dönemde İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat depolarına saldırı düzenlenmişti. Haşdi Şabi, ABD ve İsrail uçaklarını kendilerini hedef almak suçlamasında bulunmuştu.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı, “ABD bizi vuruyor” diye açıklama yaparken, Irak hükümeti bütün tarafları sükunete çağırarak soruşturma sonuçlarını beklemelerini istedi.

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