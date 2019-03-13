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Irak Başbakanı: Yabancı askerlerin varlığı ile ilgili ABD’ye mektup gönderdik

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkedeki yabancı askerlerinin varlığıyla ilgili ABD’ye mektup gönderdiklerini söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:52
Irak Başbakanı: Yabancı askerlerin varlığı ile ilgili ABD’ye mektup gönderdik

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkedeki yabancı askerlerinin varlığıyla ilgili ABD’ye mektup gönderdiklerini söyledi.

 

Başkent Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Abdülmehdi, ABD’ye Irak’taki askerlerin görevleriyle ilgili bilgi verdiğini belirterek, "Irak bölgesel savaş sahası olmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. Dünyanın Irak’ın yanında durması gerektiğini vurgulayan Abdülmehdi "Irak, terör örgütü DEAŞ’ın bıraktığı yıkıcı eserini tek başına kaldıramaz" dedi.

 

Irak’ın terör örgütü DEAŞ’ı yok ederek dünyaya büyük bir hizmet sunduğunu söyleyen Abdülmehdi "Uluslararası toplum yaptığımız iyiliğin karşılığını vermesi zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Askerler İran’ı izleyecek" açıklamasından sonra ABD askerlerinin ülkedeki varlığı büyük bir tartışmaya yol açtı.

 

2011 yılında Irak’tan çekilen ABD askerleri 2014’te DEAŞ’ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından eğitmen ve danışman olarak Irak’a geldi. Sayıları 5 bin ile 6 bin arası olarak tahmin edilen ABD askerlerinin çıkarılmasını İran’a yakınlığıyla bilinen Şii taraflar istiyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:52
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