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Dünya Irak Başbakanı, Ürdün Kralı ile görüştü
Dünya

Irak Başbakanı, Ürdün Kralı ile görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:57:00 -
Irak Başbakanı, Ürdün Kralı ile görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün’ü ziyaret eden Kazımi, başkent Amman’da Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele hususları ele alındı.

Kazımi, Ürdün’den önce Türkiye’yi ziyaret etmişti.

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