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Dünya Irak Başbakanı: Türkiye rol oynayabilir
Dünya

Irak Başbakanı: Türkiye rol oynayabilir

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye’nin ekonomik anlamda gelişmiş bir ülke olduğunu belirterek, Irak’ın kalkınmasında rol oynayabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 20:00:00 -
Irak Başbakanı: Türkiye rol oynayabilir

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye’nin ekonomik anlamda gelişmiş bir ülke olduğunu belirterek, Irak’ın kalkınmasında rol oynayabileceğini söyledi.

Sudani, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin Irak ve Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkındaki sorusuna Sudani, "İki ülke arasındaki ortak ticaret hacmimiz yüksek ve diğer alanlarda da büyük iş birliğimiz mevcut. Türkiye, ekonomik olarak gelişmiş bir ülke ve Irak’ın kalkınmasında rol oynayabilir." şeklinde cevap verdi.

Başbakan Sudani, iki ülke arasında su ve güvenlik gibi ortak meselelerin de bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yağışların azalması ve Türkiye ile İran’dan gelen su miktarının az olması bizde su sorununu meydana getiriyor. Bu konuda diplomasiyi kullanarak iş birliği ve çözümden yanayız. Irak’ın bu ülkelerden gelen su payı da uluslararası kanunun gereğidir. Su konusunda ikili görüşmeler olabilir çünkü tarım stratejimiz için suya ihtiyacımız söz konusu."

İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin azaltılmasında ülkesinin arabuluculuk yapmasına da değinen Sudani, bölgenin istikrarı için arabulucu rol oynamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlara ilişkin Sudani, petrol, doğal gaz yasası ve Kürt bölgesinin mali bütçesiyle ilgili konuların iş birliği ve koordinasyonla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bir ​​​​​​​ABD vatandaşının dün Bağdat’ta silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin de konuşan Sudani, öldürülen kişinin İngilizce eğitmeni olduğunu söyleyerek, "Öldürülen şahıs 2021 yılından beri Bağdat’ta yaşıyor ve kaldığı semtteki vatandaşlarla sosyal ilişkileri güçlü biriydi. Faillerin yakalanması için başlattığımız soruşturmamız sürüyor. Irak’ın güvenliği kırmızı çizgimizdir, kimse bizi bu konuda sınamasın çünkü başarısız olurlar. Yabancı ülke vatandaşlarının korunması da görevimizdir." diye konuştu.

Sudani ayrıca, Irak’ın özellikle ekonomi ve yatırım alanında bölge ve dünya ülkeleri için cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.​​​​​​​

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