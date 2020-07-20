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Irak Başbakanı Kazımi'nin Suudi Arabistan ziyareti ertelendi

Kazımi'nin bugün gerçekleştirmesi planlanan ziyaret, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:15:51 -
Irak Başbakanı Kazımi'nin Suudi Arabistan ziyareti ertelendi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bugün Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin, Kral Selman Bin Abdulaziz’nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazımi'nin ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapmasını takdir ettiklerini ancak bu ziyaretin Irak tarafıyla da görüşülerek Kral Selman hastaneden taburcu olana kadar ertelenmesi kararı alındığını bildirdi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanının açıklamasına göre, Kral Selman, safra kesesi iltihabı nedeniyle bir dizi tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Irak tarafından ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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