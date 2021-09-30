Irak Başbakanı Kazımi'den erken seçim açıklaması

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerin güvenliğini bizzat kendisinin denetleyeceğini söyledi.

Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak seçimlerle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirdik ve Yüksek Seçim Komiserliğinin gereken tüm ihtiyaçlarını karşıladık." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılıp yapılamayacağına ilişkin tartışmalara da değinen Kazımi, "Seçim güvenliğinin sağlanmasını bizzat ben denetleyeceğim. Seçimlerin seyri ve sonuçlarını olumsuz etkileyecek hiçbir ihlale izin vermeyeceğiz." dedi.

Kazımi ayrıca "terör, yolsuzluk ve kamu mallarına zarar" dışında diğer suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan kadın ve çocuklar için de özel af çıkarılacağını kaydetti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimler için geri sayım sürerken "seçim güvenliği" konusu sıkça tartışılıyor. Güvenlik güçlerinin ise 8 Ekim'de oylarını kullanması bekleniyor.

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, dün yaptığı açıklamada, "değişimin" gerçekleşmesi için halkı sandığa gitmeye çağırmıştı.