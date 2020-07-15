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Dünya

Irak Başbakanı Kazımi: Yakında açıklayacağım

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken seçim tarihini yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 21:44:00 -
Irak Başbakanı Kazımi: Yakında açıklayacağım

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken seçim tarihini yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Kazımi, ziyaret ettiği Basra kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Amacımız seçimleri yapmak. Seçim tarihini yakında açıklayacağım." dedi.

Hükümet programında erken seçim vaadinin de yer aldığını hatırlatan Kazımi, ülkedeki ilgili taraflara yeni seçim yasasının tamamlanması ve şeffaf bir seçim komiserliği kurulması için çağrıda bulundu.

Irak’ta göstericiler, adil ve şeffaf bir seçim yasasıyla erken seçime gidilmesini talep ediyor.

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