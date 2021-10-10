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Dünya Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı
Dünya

Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 07:51:00 -
Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı

Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim merkezinde oy verdi.

Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim." dedi.

Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.

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