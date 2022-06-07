  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Irak Başbakanı Kazimi İran iddiasını reddetti
Dünya

Irak Başbakanı Kazimi İran iddiasını reddetti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevcut hükümetin İran'a borcu olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 19:56:00 -
Irak Başbakanı Kazimi İran iddiasını reddetti

Kazımi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki elektrik kesintilerine değindi.

Irak'ın İran'a gaz borcunun bulunduğu ve bu yüzden elektrik üretiminde kullandığı gaz miktarını İran'dan alamadığı yönündeki haberlere ilişkin Kazımi, "Hükümetimin İran'a gaz borcu bulunmuyor. Biriken gaz borçları eski hükümetler dönemine ait." dedi.

Ülkede elektrik hizmeti veren sektörün kötü yönetildiğini belirten Kazımi, komşu ülkelerle elektrik akımı projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Irak'ta devletin verdiği ulusal elektrik hizmeti günde ortalama sadece 3 ile 5 saat arasında değişiyor. Halk, günün geri kalan saatlerinde mahalle jeneratörlerinden ücret karşılığı aldığı elektriği kullanıyor. Söz konusu jeneratörler çıkardığı gürültünün yanı sıra çevre kirliliği yaratıyor, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay