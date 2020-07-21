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Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi ilk yurt dışı ziyareti için İran'da

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:49:35 -
Irak Başbakanı Kazımi ilk yurt dışı ziyareti için İran'da

TAHRAN (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Kazımi, Mehrabad Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan tarafından karşılandı.

Kazımi'nin Tahran'daki temasları çerçevesinde İran Lideri Ali Hamaney, Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kazımi'ye, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Elektrik Bakanı Macid Mehdi Ali, Maliye Bakanı Ali Allavi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Sağlık Bakanı Hasan Temimi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci eşlik ediyor.

Kazımi'nin ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan’a yapması bekleniyordu ancak bu seyahat, Kral Selman Bin Abdulaziz’nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelenmişti.



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