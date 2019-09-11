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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ı kabul etti

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:53
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ı kabul etti

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul ederek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyaretinin hazırlıklarını görüştü.

Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Irak Başbakanı, Türkiye ile tüm alanlarda iki ülke halkının çıkarı ve istikrarının sağlanması için ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Ekonomi, Irak'ın yeniden imarı ve su konularının masaya yatırıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaret de ele alındı.

Büyükelçi Yıldız da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdulmehdi ile Irak ve Türkiye ilişkilerinin gündemindeki konuları gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Abdulmehdi, Cumurbaşkanımızın Irak'a bu yıl gerçekleştirecekleri ziyaretin hazırlıklarına verdiği önemi vurguladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:53
  1. Abdulmehdi
  2. Fatih yıldız
  3. Irak

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