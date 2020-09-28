  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak, ABD'li sefirden "güvenlik ve terörle mücadelede desteğe devam" sözü aldıklarını bildirdi
Aktüel

Irak, ABD'li sefirden "güvenlik ve terörle mücadelede desteğe devam" sözü aldıklarını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:14:00 -
Irak, ABD'li sefirden "güvenlik ve terörle mücadelede desteğe devam" sözü aldıklarını bildirdi
BAĞDAT (AA) - Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın, Washington’un Bağdat yönetimini güvenlik ve terörle mücadelede desteklemeye devam edeceğini bildirdiğini kaydetti.
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının açıklamasına göre, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Tueller ile Bağdat’ta görüştü.
İkili ilişkiler ve işbirliği meselelerinin ele alındığı görüşmede, Büyükelçi Tueller, Washington yönetiminin Bağdat hükümetini güvenlik konusu ve terörle mücadelesinde desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
Araci de, bölgenin daha fazla sükunet ve istikrara ihtiyacı olduğunu ifade etti.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin Şii radikal grupların saldırıları nedeniyle kapatılacağı iddia edilmişti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım
Dünya

Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan'a askeri malzeme gönderdiği ..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı