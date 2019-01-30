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İP’te ‘Soyer’ çatlağı

İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin İzmir’de darbeci-işkenceci Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i aday göstermesine destek verirken, İP’in kurucu üyelerinden Cezmi Polat, “Ülkücüleri ipe götüren babanın oğluyla işimiz olmaz” diyerek partisinden istifa etti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:16
İP’te ‘Soyer’ çatlağı

 Yeni Akit  Ankara 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazete ve televizyonların, genel yayın yönetmenleri ve temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi. Gazetemizin Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın, ‘Seçimlerde HDP’yle gizli ittifak mı olacak?’ sorusuna cevap veren Meral Akşener, “HDP ile ittifakımız yok. Çok ayıp. Bizi desteklemiyor ki HDP, çok ayıp. HDP üç ilde aday çıkarmıyor. İzmir’de HDP aday çıkarsa ne olur çıkarmasa ne olur. CHP’nin çok kuvvetli olduğu bir yer. Son seçimlerde şahsıma, HDP’nin yöneticileri tarafından ağır ithamlar yapıldı. Biz olmayan şeyleri anlatmaktan yorulduk kardeşim, yorulduk. 28 Şubat’ta gece yarısı Albayrakların evi basıldığında avukatı tarafından aranan kişi bendim. Kendilerini tanımıyorum ama çağrılan bendim. Ama gönül köprülerini yıkıyorsunuz”  diye konuştu.

“Bence mahsuru yok!”

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen 12 Eylül 1980 darbesi döneminin meşhur işkenceci askeri savcısı Albay Nurettin Soyer’in oğlu olan Tunç Soyer hakkında da değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, “Biz ilkeler üzerinden ittifak yaptık. Kendisine hiç kimin oğlu olduğu’ üzerinden eleştiri yöneltmedim. Evladın işlediği suçtan babanın; babanın işlediği suçtan oğulun sorumlu tutulamayacağı bizzat o dönem Alparslan Türkeş tarafından dile getirilmiştir. Soyer’in aile geçmişi üzerinden siyaset üretilmesine tebessümle yaklaşıyorum. Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturulacağını CHP’lilere ifade ettim. Benim için Tunç Soyer’in adaylığının bir mahsuru yoktur. Şahsen benim karşı duruş, dayatmanın tarafı olmadığımı söylüyorum. İşbirliği yapılmış her yerde oy verilmesi için tarafımızdan yönlendirme yapılacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:16
  1. Ankara
  2. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  3. Hacı Yakışıklı
  4. Meral Akşener
  5. HDP
  6. CHP
  7. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  8. 1980 darbesi
  9. Albay Nurettin Soyer’in oğlu olan Tunç Soyer

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