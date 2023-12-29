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Gündem İptal edilen Süper Kupa finali sonrası Ali Koç ile Uğur Dündar'a zor soru!
Gündem

İptal edilen Süper Kupa finali sonrası Ali Koç ile Uğur Dündar'a zor soru!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 23:02:00 -
İptal edilen Süper Kupa finali sonrası Ali Koç ile Uğur Dündar'a zor soru!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesinden sonra Ali Koç ile Uğur Dündar'ın isimleri gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mücahit Birinci, Koç ile Dündar'a seslendi.

"Ali Koç, müsabakanın Suudi Arabistan'da oynanması konusunda ilk fikir sizden mi geldi? Tabi bunlar soru..." diyen Birinci, Dündar'a da aynı şunu sordu:

İlk yaygara Sayın Uğur Dündar'dan mı geldi? Ben bilmiyorum, bu şahıs hangi kulübe yakın?

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