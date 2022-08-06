İptal edilen KPSS'de sınav merkezi değişikliği yapılacak mı? İptal 2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
31 Temmuz’da gerçekleştirilen KPSS genel yetenek genel kültür sınavında Yediiklim’in deneme sınavındaki sorularla benzer soruların yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu inceleme başlattı. ÖSYM başkanı Halis Aygün görevden alınırken görevden alınan ÖSYM başkanı Aygün’ün yerine Bayram Ali Ersoy atanda. ÖSYM KPSS lisans sınavlarının iptal edildiğini açıkladı ve yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Peki iptal edilen KPSS'de sınav merkezi değişikliği yapılacak mı? İptal 2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı.
Yeni KPSS sınavları için başvuru ücreti ödenecek mi?
Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi.
İptal edilen KPSS'de sınav merkezi değişikliği yapılacak mı?
Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.
İptal edilen 2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
KPSS sınavları birer hafta arayla yapılacağı öğrenildi.