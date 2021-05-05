İptal edilen başkanlık seçiminin ardından Galatasaray'da peş peşe istifa!
Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı.
İptal kararı sonrası istifa etti
Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi.
İddiaları doğruladı
Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.