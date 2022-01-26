İP'liler CHP'den randıman alamıyor
CHP'li belediyelere ulaşmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu savunan İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in sözlerini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız; “İkiyüzlülüğü sistem haline getirip ayakta kalmak zor olsa gerek” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
CHP'li belediyelere ulaşmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu savunan İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, “Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir. İYİ Parti küsurat partisi değildir. CHP, İYİ Parti'ye saygı duymak zorunda" ifadelerine ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız; “İkiyüzlülüğü sistem haline getirip ayakta kalmak zor olsa gerek” dedi.
Feti Yıldız resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Belediyelerdeki paylaşımlardan beklediği randımanı alamadıklarını düşünen İP’liler ,“CHP ile yapılan iş birliğinin kangren hâline geldiğini” söylemeye başladı. İki yüzlülüğü sistem haline getirip ayakta kalmak zor olsa gerek” ifadelerine yer verdi.