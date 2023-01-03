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Siyaset İP'li Zorlu'dan Ali Babacan çıkışı! Ne yani 6'lı masadan bağımsız mı vadetti?
Siyaset

İP'li Zorlu'dan Ali Babacan çıkışı! Ne yani 6'lı masadan bağımsız mı vadetti?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıkladığı 21’inci eylem planına ilişkin, "Taahhütleri bizi ilgilendirmiyor." değerlendirmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 19:50:00 -
İP'li Zorlu'dan Ali Babacan çıkışı! Ne yani 6'lı masadan bağımsız mı vadetti?

 Yeniakit.com.tr 

Partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ali Babacan'ın "DEVA Partisi 21’inci eylem planı" kapsamındaki vaatlerini değerlendirdi.

İP'li Zorlu, Anayasa'da yer alan 'Türklük' ifadesinin bulunduğu 66. maddenin değiştirileceğini vadederek PKK ve FETÖ'ye göz kırpan, Din Kültürü dersinde yüzde 95'i Müslüman olan ülkenin çocuklarına farklı dinlerin öğretilmesi gerektiğini savunan Babacan'ın vaatlerinin kendileri ile ilgisi olmadığını söyledi.

"Bizim programımızda bu taahhütler yer almamaktadır." diyen İP'li Zorlu, şunları söyledi:

Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren yürüttüğümüz, paydaşı olduğumuz 6'lı masanın seçtirmek istediği cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Baştan bu yana bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır.

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