İP'li Zorlu'dan Ali Babacan çıkışı! Ne yani 6'lı masadan bağımsız mı vadetti?

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Partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ali Babacan'ın "DEVA Partisi 21’inci eylem planı" kapsamındaki vaatlerini değerlendirdi.

İP'li Zorlu, Anayasa'da yer alan 'Türklük' ifadesinin bulunduğu 66. maddenin değiştirileceğini vadederek PKK ve FETÖ'ye göz kırpan, Din Kültürü dersinde yüzde 95'i Müslüman olan ülkenin çocuklarına farklı dinlerin öğretilmesi gerektiğini savunan Babacan'ın vaatlerinin kendileri ile ilgisi olmadığını söyledi.

"Bizim programımızda bu taahhütler yer almamaktadır." diyen İP'li Zorlu, şunları söyledi:

Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren yürüttüğümüz, paydaşı olduğumuz 6'lı masanın seçtirmek istediği cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Baştan bu yana bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konu da bulunmamaktadır.