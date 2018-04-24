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İP'li vekil meclise girdiğine inanamamış olacak ki...

CHP ve İP’in “abidik gubidik” ittifakında, iki isim de tükürdüğünü yalamış oldu. İttifak sonucu İP’in meclise girmesi için yeni düzenleme yapıldı. Dünkü özel oturuma katılan İP’li vekilin ‘abidik gubidik’ hareketleri dikkat çekti.

24 Nisan 2018 Salı 09:38
İP'li vekil meclise girdiğine inanamamış olacak ki...

İki sene önce, başka bir partiye milletvekili verilmesini vatan hainliği olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, İyi Parti mecliste grup kurabilsin diye Akşener’e 15 vekil hediye etti.

“ABİDİK GUBİDİK İŞLERE KALKIŞMAYIZ”

İP'in, CHP'nin geçtiği 15 vekillik torpille Meclis'te grup kurma çalışmaları akıllara, Meral Akşener'in Mart 2018'de yaptığı konuşmayı getirdi. Akşener konuşmasında 100 bin imza ile aday olacağını söylerken, “Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız” demişti.  

İYİ PARTİ MECLİSE GİRDİ

Dün, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında meclis özel gündemle toplandı.

Genel Kurulda, grup kuran İyi Parti için düzenleme yapılarak, HDP ile MHP arasındaki sıra bu parti için ayrıldı. HDP Grubu bir sıra kaydırılarak, buradaki sıra İyi Partiye ayrıldı. İyi Partinin ön sırasında Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Balıkesir Milletvekili İsmail Ok oturdu. Kaynak: yeniakit.com.tr

HALAÇOĞLU’NUN HAREKETLERİ

Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu meclise girdiğine inanamamış olacak ki meclisteki enteresan hareketleri dikkat çekti. Özellikle parti isminin yazıldığı tabelayı okumaya çalışan Halaçoğlu ilginç fotoğrafların çıkmasına neden oldu. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:38
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  2. Balıkesir
  3. Yusuf Halaçoğlu
  4. İyi Parti
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