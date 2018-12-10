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İP'li vekil Genel Kurul'dan kovuldu!

İP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama ile iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:34
İP'li vekil Genel Kurul'dan kovuldu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda yaşananların ardından İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarılmasını teklif etti.

İP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Meclis'te yapılan oylama ile iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarıldı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:34
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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