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Siyaset İP'li Usta'dan 'ittifak' açıklaması: Konuşursam kovulurum (!)
Siyaset

İP'li Usta'dan 'ittifak' açıklaması: Konuşursam kovulurum (!)

İYİ Parti Grup Başkanveklili Erhan Usta, ittifakla ilgili bir soruya cevabında MHP'yi hedef alırken, siyasi acziyetini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:55:00 -
İP'li Usta'dan 'ittifak' açıklaması: Konuşursam kovulurum (!)

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer." sözlerine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da bin 212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır." diyerek, hem iktidarı çözüm süreci ile suçlayıp hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını hedef almıştı.

TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'ya, Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği cevap soruldu. İP'li Usta, soruya MHP'yi hedef alarak cevap verirken, içinde bulunduğu siyasi acziyeti de gözler önüne serdi:

Konuşamam. İttifakla ilgili en son MHP'de bir açıklama yaptım görevden alındım. Bunları genel başkanlar konuşsun, ağzım yandı

İmamoğlu'nu savundu!

İP'li Erhan Usta, İstanbul'a hizmet sorumluluğunu unutup "balık" sefası yapan İmamoğlu'na ilişkin soruya da, "Ülkenin sorunu bu değil. Ülkede enerji krizi yaşanırken, enerji mi konuşacağız, yoksa birinin yemek yemesini mi? Enerji krizi var ama enerji bakanı aç mı kalıyor? Otoyollar kapalı, Erdoğan yemek yemiyor mu? Onlar nasıl yemek yiyorsa birileri de yemek yemeli." cevabını verdi.

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