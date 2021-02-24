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Siyaset İP'li Türkkan'ın hezeyanları: HDP iktidarın varlık sebebidir
Siyaset

İP'li Türkkan'ın hezeyanları: HDP iktidarın varlık sebebidir

İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 21:45:00 -
İP'li Türkkan'ın hezeyanları: HDP iktidarın varlık sebebidir

 Yeniakit.com.tr 

İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İP'li Türkkan, AK Parti iktidarı'nın gündem değiştirmek için HDP'yi kullandığını iddia ederek, "HDP, iktidarın varlık sebebidir. İktidar her sıkıştığında HDP sopasını çıkararak gündemi değiştirmeye ve toplumu daha da ötekileştirmeye devam ediyor." dedi ve şu hezeyanını aktardı: "AK Parti ve HDP’nin çizgisi aynıdır."

'Çözüm süreci için nabız ölçüyorlar'

Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden eli kanlı teröristlerle onların yol arkadaşlarına tek kelime edemeyen İP'li Türkkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakmayın iktidarın taktığı milliyetçilik maskesine. Yeni bir çözüm süreci için toplumun nabzını ölçüyorlar. Öyle olmasa bebek katili hain Öcalan’ın mektubundan medet umarlar mıydı? Pervin Buldan hiç merak etmesin. AK Parti, HDP’ye verdiği sözlerden hiç vazgeçmedi ama siz dün 'Çözüm sürecinde bize, partimize vadettiklerini elbet açıklayacağız. Açıklamazsak namerdiz.' demek yerine bunu açıklamak zorundasınız. Tabii bu sözünüzde samimiyseniz."

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