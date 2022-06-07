İP'li Türkkan ile CHP'li Kaftancıoğlu'nun küfründe susan Saadetli Şerafettin'e bak! Erdoğan'ın camiyi işgal edenlere sözünde aslan kesildi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatta olmayan annesine ettiği küfre kesilen cezayı, "hak ihlali" olarak yorumlayıp, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına sinkaflı küfründe kör, sağır ve dilsizi oynayan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gezi kalkışması sırasında camiyi işgal edenlere sözünde aslan kesildi.

İlla edep illa edep!

Şerafettin Kılıç, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör sevicilerle kol kola girip, kendilerini Milli Görüş'ün temsilcisi olarak tanımlayan SP'li Şerafettin Kılıç, "Bir Cumhurbaşkanı olarak, halkını kucaklamak ve kuşatmakla sorumlu bir zatın kullanmış olduğu üslup ve kelimeler dehşet vericidir. İnsanlara karşı hakaret ederek, sorunları çözme iradesi ortaya koyacağını zannedenler yanılıyorlar. Bu üslup, ancak milletimizi kutuplaştırır, farklı siyasi görüşlere sahip insanlarımızın birbirine olan düşmanlığını arttırır. Siyasetin de ötesinde, bizim kadim değerlerimiz ile, bu üslup kesinlikle uyuşmamaktadır." dedi.

Kılıç, sözlerini Yunus Emre’nin dizeleri ile tamamladı: Girdim ilim meclisine.. Eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride, illa edep illa edep…